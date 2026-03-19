Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, ha commentato recentemente la vicenda riguardante la fornace, sottolineando l’importanza di mantenere alta la trasparenza amministrativa. Ha annunciato che uno dei punti principali del suo programma elettorale sarà dedicato proprio a promuovere un dialogo aperto con i cittadini e a garantire chiarezza nelle decisioni pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Il candidato sindaco Daniele Bonavita interviene sulla vicenda relativa alla fornace e sull’importanza della trasparenza amministrativa, annunciando anche uno dei punti cardine del proprio programma elettorale. “Apprendo con piacere che il prossimo 7 aprile avranno inizio i lavori di bonifica della fornace. Evviva la trasparenza, perché l’assenza di trasparenza crea inevitabilmente incertezze e dubbi – dichiara Bonavita –. Proprio il caso della fornace rappresenta un esempio concreto: sono stati adottati atti amministrativi e che anche grazie al mio intervento la situazione ha ripreso il giusto corso. Come candidato a sindaco – prosegue – ho ritenuto doveroso presentare una richiesta all’ASL di Benevento e, successivamente, inoltrare una comunicazione alla Magistratura competente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paduli, Daniele Bonavita: “Trasparenza e dialogo al centro del nostro impegno”

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