Turismo Foti | Dopo tre anni oggi chiudiamo un ciclo sul rilancio di questo territorio
Un rappresentante di una fondazione con quarant'anni di storia ha annunciato la conclusione di un progetto di rilancio territoriale dopo tre anni di attività. La dichiarazione è stata fatta in occasione di un evento pubblico, segnando la fine di un percorso iniziato tre anni fa. Nessun dettaglio su obiettivi specifici o risultati raggiunti è stato fornito durante l'annuncio.
(Adnkronos) – “Siamo qui come fondazione che opera da 40 anni e oggi, dopo 3 anni, chiudiamo un ciclo. Scilla era un'idea, un'intenzione e si è tradotta in realtà”. Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia e padrone di casa della due giorni 'Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica', tira le somme dopo tre anni di analisi e focus su un territorio come quello di Scilla dal grandissimo potenziale. “È chiaro che per uno sviluppo adeguato non solo di quest'area – continua Foti – ma dell'intera Calabria sono necessari competenze, conoscenze e capitale umano, ma tutto questo avviene quando la classe politica e quella datoriale si mettono insieme per fare sistema su grande scala”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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