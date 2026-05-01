Il caso di Nicole Minetti sta attirando l'attenzione anche in Uruguay. In questi giorni, il Ministero dell’Interno, la Procura e l’Inau, l’ente responsabile delle adozioni, stanno conducendo verifiche riguardo a una relazione dall’Uruguay. Secondo alcune fonti, un bambino avrebbe chiamato Nicole Minetti e Cipriani mamma e papà, in relazione a una vicenda che coinvolge anche il contesto della prostituzione, legale nel Paese.

Il caso di Nicole Minetti scuote anche l'Uruguay. In questi giorni il Ministero dell'Interno, la Procura e l'Inau, l'ente che si occupa delle adozioni, stanno esaminando tutte le decisioni che hanno portato poi a concerle la grazia in Italia. L'Istituto uruguaiano per l'infanzia e l'adolescenza (INAU) e il sistema giudiziario uruguaiano gli hanno fornito "l'alibi" della grazia, concedendogli l'adozione di un bambino che era sotto tutela statale e presentava gravi problemi di salute. La storia dell'adozione Il legame tra la coppia italiana e il giovane uruguaiano ha inizio nel 2019, quando Cipriani e Minetti hanno cominciato a collaborare con la casa famiglia di Maldonado, visitando i bambini e accogliendoli nella loro azienda agricola Gin Tonic a Punta del Este.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nicole Minetti, la relazione dall'Uruguay: «Il bambino chiamava lei e Cipriani mamma e papà». Il nodo prostituzione (legale nel Paese)

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Secondo la relazione in Uruguay, il bambino chiamava "mamma e papà" Nicole Minetti e Cipriani - facebook.com facebook

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