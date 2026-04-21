Incendio sull’isola di Ponza resta ustionata una volontaria della protezione civile

Da latinatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte sull’isola di Ponza si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una casa estiva. Una volontaria della protezione civile è rimasta ustionata durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno ancora valutando le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna rimasta ferita.

Incendio nella notte sull’isola di Ponza dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa estiva. Nel corso delle operazioni di spegnimento è rimasta ferita una volontaria della protezione civile che, dopo aver riportato diverse ustioni, è stata trasportata in ospedale a Roma.L’incendio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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