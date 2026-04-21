Incendio sull’isola di Ponza resta ustionata una volontaria della protezione civile

Nella notte sull’isola di Ponza si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una casa estiva. Una volontaria della protezione civile è rimasta ustionata durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno ancora valutando le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna rimasta ferita.

Incendio nella notte sull’isola di Ponza dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa estiva. Nel corso delle operazioni di spegnimento è rimasta ferita una volontaria della protezione civile che, dopo aver riportato diverse ustioni, è stata trasportata in ospedale a Roma.L’incendio.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Incendio in casa a Ponza, crolla il pavimento: volontaria della protezione civile gravemente ustionataÈ ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa... Latina: scoppia incendio in casa a Ponza, ferita soccorritrice della Protezione CivileUn incendio è scoppiato a Ponza, in una casa estiva, forse per un corto circuito nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Malesia, vasto incendio sull'isola del Borneo: distrutte oltre mille abitazioni; Albenga, maxi incendio nella notte alla discarica di Enesi; Fiamme sul monte Gazzo, alle spalle di Sestri Ponente: l’incendio è divampato nella mattina di sabato, dopo le ore 10, vicino ad alcune abitazioni in un’area boschiva. A poca distanza si trova anche il canile municipale di Monte Contessa, che ospita oltre 150; Inferno di fuoco nel Borneo: distrutte 1.000 case su palafitte, oltre 9.000 persone senza tetto (VIDEO). Incendio in casa a Ponza, crolla il pavimento: volontaria della protezione civile gravemente ustionataÈ ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa vacanze ... fanpage.it Incendio a Ponza, ferita una soccorritrice della Protezione CivileIl rogo in una casa estiva attualmente disabitata. Il pavimento ha ceduto a causa del calore e la donna è rimasta gravemente ustionata ... rainews.it Sull'incendio al mezzo dedicato alla pulizia stradale, interviene l'azienda: "Incendio di natura non dolosa, un evento fortuito ha provocato l'innesco" #incendio facebook Incendio sull'autostrada, tratto bloccato tra Firenze Sud e Incisa x.com