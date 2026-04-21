Incendio in casa a Ponza crolla il pavimento | volontaria della protezione civile gravemente ustionata

Un incendio in una casa vacanze a Ponza ha causato il crollo del pavimento, con una volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata. La donna, di 30 anni, è stata trasportata in ospedale ed attualmente si trova con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.