Incendio in casa a Ponza crolla il pavimento | volontaria della protezione civile gravemente ustionata
Un incendio in una casa vacanze a Ponza ha causato il crollo del pavimento, con una volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata. La donna, di 30 anni, è stata trasportata in ospedale ed attualmente si trova con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.
È ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa vacanze a Ponza. Il pavimento ha ceduto per il calore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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