Telese protagonista al 10eLotto | vinti 20mila euro

Nel concorso del 23 aprile, un giocatore ha vinto 20.000 euro al 10eLotto. Nello stesso giorno, a Benevento, è stato vinto un premio di 22.500 euro con il Lotto. La regione Campania ha registrato due vincite significative in questa giornata.

Festa in Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 aprile in Piazza Vittorio Colonna a Benevento è stata realizzata una vincita da 22.500 euro, grazie ad un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 447,1 milioni di euro dall’inizio del 2026. In evidenza la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorsi di giovedì 23 aprile una doppietta da 40mila euro: due vincite da 20mila euro l’una in Via Caizzano a Sassano, in provincia di Salerno, e in Via Roma a Telese Terme, in provincia di Benevento, entrambe grazie a un “9” e una giocata da 1 euro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese protagonista al 10eLotto: vinti 20mila euro Notizie correlate Leggi anche: Casertano fa festa con il 10eLotto: vinti 20mila euro Pioggia di soldi a Succivo: 20mila euro vinti con il 10eLottoUn fortunato scommettitore di Succivo ha vinto 20mila euro grazie a un numero fortunato estratto venerdì 3 aprile.