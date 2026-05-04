In Sicilia, il castello di Marineo si trasforma in un set cinematografico per la realizzazione di dieci cortometraggi. Dieci registi sono coinvolti nel progetto, mentre sessanta studenti partecipano alla gestione delle riprese, lavorando come parte di un team professionale. L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse figure del settore audiovisivo e si svolge interamente nel complesso storico situato nel paesaggio siciliano.

? Cosa scoprirai Chi sono i registi che trasformeranno il castello in un set?. Come faranno sessanta studenti a gestire un set professionale in Sicilia?. Quali storie verranno raccontate tra le mura del maniero di Marineo?. Dove si sposterà la produzione una volta terminate le riprese nel borgo?.? In Breve Oltre 60 studenti coinvolti tra regia, sceneggiatura, montaggio e altre discipline tecniche.. Collaborazione tra scuola di Giuseppe Gigliorosso e Fondazione Culturale Gioacchino Arnone.. Autorizzazioni concesse dal Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato.. Produzioni di Angelo Licata e Alice Rubino si sposteranno poi a Palermo.. Lunedì 4 maggio 2026, le riprese di dieci cortometraggi accademici iniziano ufficialmente tra le mura del Castello di Marineo e le strade del borgo siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema in Sicilia: il Castello di Marineo diventa set per 10 corti

Notizie correlate

Pescara diventa un set globale: 21 registi al lavoro per il cinemaVentuno giovani registi e creativi internazionali si sono riuniti a Pescara per dare il via alla seconda edizione di Cinemadamare extra 2026, un...

Brindisi: 10 milioni , ex cinema diventa hub multimedialeLa riqualificazione del cuore pulsante di Brindisi, in particolare l’area di piazza Mercato e le vie limitrofe, è entrata in una fase cruciale di...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Al via le riprese di dieci cortometraggi della scuola di cinema Piano Focale; Marineo diventa set: al via le riprese dei corti della scuola Piano Focale; Piano Focale torna sul set: 60 studenti pronti al debutto dietro la macchina da presa.

Scuola di cinema Piano Focale, il castello di Marineo e il borgo diventano il set di due cortometraggiIniziano le riprese di dieci produzioni di fine anno accademico. Tra le opere più attese spicca Il Fantasma di Canterville, una rivisitazione in chiave comedy del celebre capolavoro di Oscar Wilde. palermotoday.it

Scuola di cinema Piano Focale, il castello di Marineo e il borgo diventano il set di due cortometraggi ift.tt/tE6pcjM x.com

Usciti i calendari dei colloqui in presenza per la Selezione Servizio Civile Universale 2026 previsti per giorno 19 maggio presso l’Aula Consiliare del Castello Beccadelli di Marineo. Di seguito i progetti e gli orari di convocazione. Per ulteriori informazioni cons - facebook.com facebook