A Pescara si svolge la seconda edizione di Cinemadamare extra 2026, un evento che coinvolge ventuno registi e creativi provenienti da diversi paesi. L’iniziativa, dedicata alla formazione nel settore cinematografico, ha portato in città professionisti del settore, trasformando il territorio abruzzese in un grande palcoscenico all’aperto. Durante il campus, i partecipanti lavorano a progetti filmici, sfruttando le location locali come ambientazione delle proprie produzioni.

Ventuno giovani registi e creativi internazionali si sono riuniti a Pescara per dare il via alla seconda edizione di Cinemadamare extra 2026, un campus dedicato alla formazione cinematografica che trasforma il territorio abruzzese in un set a cielo aperto. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Pescarabruzzo, prosegue il percorso iniziato nel 2025 con l’obiettivo di intrecciare le competenze tecniche dei filmmaker con l’identità profonda della realtà locale. Il gruppo di professionisti in formazione è composto da 20 autori provenienti da nazioni diverse, tra cui Messico, Portogallo, Russia, Ucraina, Irlanda, Sudan, Venezuela, Colombia, Iran, Germania, Montenegro e Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara diventa un set globale: 21 registi al lavoro per il cinema

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