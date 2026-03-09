Brindisi | 10 milioni ex cinema diventa hub multimediale

A Brindisi, un ex cinema situato in piazza Mercato e nelle vie vicine sta per essere trasformato in un hub multimediale. L’intervento di riqualificazione riguarda un’area centrale della città e sta attraversando una fase importante di definizione finanziaria, con un investimento di circa 10 milioni di euro. La decisione coinvolge enti pubblici e privati che stanno lavorando per dare una nuova destinazione all’edificio.

La riqualificazione del cuore pulsante di Brindisi, in particolare l'area di piazza Mercato e le vie limitrofe, è entrata in una fase cruciale di definizione finanziaria. Per dare concretezza al piano di rigenerazione urbana, che include il recupero dell'ex cinema Di Giulio e la creazione di nuovi spazi pubblici, l'amministrazione comunale punta a reperire una somma complessiva di circa 10 milioni di euro. L'assessore al Patrimonio pubblico, Caterina Cozzolino, ha illustrato durante una riunione della commissione consiliare Bilancio le due strade possibili per raggiungere questo obiettivo: l'attivazione di bandi pubblici o l'attuazione di un progetto di project financing con investitori privati.