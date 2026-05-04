Questa settimana, nelle sale cinematografiche tra Bergamo e Treviglio, arrivano sia grandi sequel che nuovi film. I cinema multisala offrono diverse produzioni di richiamo, mentre i cinema storici del territorio presentano film meno recenti o distribuzioni speciali. La programmazione si concentra su varie tipologie di film, con un’attenzione particolare alle uscite più attese. La distribuzione dei titoli varia tra i diversi punti di visione presenti nella provincia.

? Cosa scoprirai Quali nuovi titoli arrivano nelle sale tra Bergamo e Treviglio?. Come si dividono i grandi multisala e i cinema storici locali?. Dove trovare le proiezioni per i ragazzi in provincia?. Perché le sale dei piccoli borghi resistono ai grandi centri commerciali?.? In Breve Programmazione attiva da lunedì 4 a mercoledì 6 maggio 2026. Cinema Capitol Multisala propone titoli popolari per il 5 maggio. Cineteatro Lottagono aggiunge contenuti specifici nella giornata di mercoledì 6 maggio. Cinema Iride-Vega a Costa Volpino garantisce l'offerta in Val Seriana. Lunedì 4 maggio 2026, le sale cinematografiche tra Bergamo, Treviglio e la zona di Orio al Serio presentano una programmazione che spazia dal sequel much talked about di un classico ai titoli d’animazione per ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema in provincia: tra grandi sequel e nuovi titoli per la settimana

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