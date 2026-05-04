Cinema giovani e sana alimentazione | grande successo per la finale Cinefrutta

Si è conclusa con un’alta partecipazione la tredicesima edizione di Cinefrutta, il festival dedicato alla buona alimentazione rivolto ai giovani. La giornata finale, svoltasi il 30 aprile 2026, ha visto coinvolti numerosi ragazzi e spettatori, confermando l’interesse verso un evento che combina cinema e tematiche legate a uno stile di vita sano. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra creatività e consapevolezza alimentare.

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la tredicesima edizione di Cinefrutta, il festival della buona alimentazione, che ha vissuto il suo momento più atteso nella giornata finale del 30 aprile 2026, confermando ancora una volta il valore di un progetto capace di unire creatività.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sana alimentazione, la chef Maria Russo protagonista della conviviale Lilt 'La salute nasce a tavola': incontri sul territorio tra sana alimentazione e bere consapevoleNon solo dono di sangue e plasma, ma un punto di riferimento per tutto quello che è prevenzione della salute. Altri aggiornamenti Si parla di: A Roma per imparare a girare un film, cos'è Land il progetto che ha portato qui 12 palestinesi. Cinema&cinema: Giovani madri di Jean-Pierre e Luc Dardenne07:35 Stampa e regime a cura di Andrea De Angelis 09:45 Aggiornamento notizie e replica trasmissione del 31 a cura di Francesco De Leo 13:15 A 30 anni dal Tatarellum: stabilità, governabilità, ... radioradicale.it Dal Beltrade al Cinema Troisi, il monosala attira i giovani e diventa comunitàC’è chi, come il Cinema Beltrade di Milano, fa leva su un’identità impermeabile alle tendenze passeggere. «Il nostro cinema è in controtendenza positiva da tempo: nel 2019 avevamo fatto circa 57mila ... ilsole24ore.com