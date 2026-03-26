Sana alimentazione la chef Maria Russo protagonista della conviviale Lilt

Durante una cena organizzata dalla LILT, la chef Maria Russo è stata celebrata dal presidente dell’associazione con parole che sottolineano il suo talento culinario. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui rappresentanti di diverse realtà del settore. La chef ha presentato un menu che ha messo in risalto ingredienti freschi e sani, in linea con le tematiche della manifestazione.

“ Maria Russo non ha stelle, Maria Russo è una stella». Con queste parole il presidente della LILT di Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico ha presentato al Rosolino Club la chef, volto noto della tv, autrice del menù ideato per la conviviale dedicata alla sana alimentazione, realizzato insieme al prestigioso team culinario del noto locale di via Partenope”. L’incontro ha visto protagonisti i vertici e i componenti degli organismi dell’ente di volontariato oncologico, insieme a una rappresentanza dell’Istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di Napoli, alla vigilia dell’evento clou della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: “A Tavola con la LILT”, che si terrà a via Gorizia nella sede dell’Istituto guidato dalla preside Rita Pagano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Dimentica la parola dieta: il decalogo dell'alimentazione sana (e della buona forma) Al via i Cinefrutta Days: le scuole incontrano il cinema per promuovere la sana alimentazioneSi rinnova l’appuntamento con Cinefrutta Days, l’iniziativa che unisce la promozione di una sana alimentazione alla creatività cinematografica...