' La salute nasce a tavola' | incontri sul territorio tra sana alimentazione e bere consapevole

Si tengono incontri sul territorio per promuovere una corretta alimentazione e un consumo consapevole di bevande. Questi eventi, oltre a sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma, si concentrano sulla prevenzione e sulla tutela della salute attraverso scelte alimentari e di idratazione. Le iniziative mirano a fornire informazioni pratiche e a coinvolgere la comunità su temi legati al benessere quotidiano.

Non solo dono di sangue e plasma, ma un punto di riferimento per tutto quello che è prevenzione della salute. Perché la cura di sé stessi si attua con costanza mantenendo uno stile di vita adeguato, che vuol dire anche stare attenti a ciò che si mangia e si beve.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Cachi: fanno ingrassare troppi zuccheri #nutrizione #dieta #dimagrire #caco #duetto

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Una raccolta di contenuti

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