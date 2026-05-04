A Piacenza, circa 800 studenti hanno partecipato a un evento dedicato al cinema d’autore, focalizzato sull’animazione. Durante l’iniziativa, sono state presentate diverse opere che hanno illustrato come il cinema possa comunicare messaggi di solidarietà e coinvolgere i giovani in riflessioni su temi sociali. L’obiettivo è stato anche mostrare come i film possano offrire un’alternativa ai video digitali più distrattivi.

? Cosa scoprirai Come possono i film d'autore contrastare la distrazione dei video digitali?. Quali opere hanno coinvolto gli studenti per insegnare la solidarietà?. Perché il Ministero ha finanziato questo progetto nelle scuole piacentine?. Come trasformano i laboratori creativi gli studenti da spettatori passivi?.? In Breve 800 studenti hanno frequentato la sede XNL tra il 25 marzo e il 28 aprile.. Paola Pedrazzini e Mario Magnelli hanno coordinato le attività della Fondazione Fare Cinema.. Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.. Le proiezioni hanno trattato opere come Zog e il film Titina su Umberto Nobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema d’autore a Piacenza: 800 studenti scoprono l’animazione

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