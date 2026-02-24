Reff Animazioni a Vignola un intero weekend dedicato al cinema d’animazione d’autore

Reff Animazioni ha organizzato un intero weekend dedicato al cinema d’animazione d’autore, in risposta alla crescita di interesse tra appassionati e professionisti. L’evento si tiene a Vignola, con proiezioni e incontri tra artisti e pubblico, puntando a promuovere nuove produzioni e scoperte nel settore. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diverse sale e spazi pubblici per offrire un’ampia panoramica del cinema d’animazione indipendente.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni di Ribalta Animata, sezione competitiva del Ribalta Experimental Film Festival dedicata al rapporto immagine e suono nel cinema d'animazione d'autore, la sezione a cura di Roberto Paganelli (associazione OTTOmani) si amplia e diventa il weekend di REFF ANIMAZIONI che si svolgerà dal 27 al 28 febbraio presso il Circolo Ribalta a Vignola (MO). Il fine settimana di REFF ANIMAZIONI è a cura del Circolo Ribalta e dell'associazione OTTOmani. La mattina del 28 febbraio, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, si terrà anche l'incontro Nuove prospettive sul Museo del Cinema Antonio Marmi, a cura del critico e studioso di cinema Fabrizio Grosoli che presenterà il suo lavoro di ricerca sulla figura di Antonio Marmi, cineamatore vignolese, collezionista, e figura di rilievo per raccontare un'altra storia del cinema a Modena.