Cina Li Xianyong ambasciata in Italia | Cogliere nuove opportunità

L’incaricato d’Affari dell’ambasciata cinese in Italia ha dichiarato che la Cina invita il mondo a cogliere nuove opportunità. La frase è stata rilasciata durante un’intervista pubblicata sulla rivista ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Nessun’altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali iniziative o progetti specifici collegati a questa dichiarazione.

“La Cina invita il mondo a cogliere nuove opportunità “. Questa la posizione dell’ incaricato d’Affari dell’ambasciata di Cina in Italia Li Xiaoyong espressa in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Il 2026 segna l’inizio del quindicesimo Piano quinquennale – viene spiegato – che rappresenta il nuovo quadro di sviluppo della Cina ed è anche un invito alla cooperazione globale. “Nei prossimi cinque anni, la Cina invita il mondo a condividere tre grandi opportunità – dice Li Xiaoyong – in primo luogo la stabilità economica. Nel contesto internazionale attuale, segnato da turbolenze e trasformazioni, le economie dei vari Paesi subiscono in misura diversa l’impatto delle tensioni geopolitiche e del protezionismo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, Li Xianyong (ambasciata in Italia): “Cogliere nuove opportunità” Notizie correlate Leggi anche: "Hub commerciali, opportunità da cogliere" Crociere e turismo. Mambelli: "Nuova stagione. Opportunità da cogliere"Con l’arrivo delle prime grandi navi da crociera previsto per l’inizio di maggio, Ravenna si prepara ad avviare ufficialmente la stagione... Altri aggiornamenti Cina, Li Xianyong (ambasciata in Italia): Cogliere nuove opportunitàLa Cina invita il mondo a cogliere nuove opportunità. Questa la posizione dell'incaricato d'Affari dell'ambasciata di Cina in Italia Li Xiaoyong espressa in ... lapresse.it All'Università di Macerata visita dell'Ambasciata cineseUna visita dal forte valore istituzionale e simbolico ha portato all'Università di Macerata l'Incaricato d'Affari ad interim dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Ministro Cons ... ansa.it