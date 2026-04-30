Crociere e turismo Mambelli | Nuova stagione Opportunità da cogliere

Con l’arrivo delle prime grandi navi, prevista per l’inizio di maggio, la città si appresta ad aprire ufficialmente la stagione crocieristica 2026. La ripresa del settore turistico legato alle crociere rappresenta un momento importante, con l’obiettivo di attrarre visitatori e promuovere le attività locali. La stagione si configura come un’occasione per sviluppare l’offerta turistica e valorizzare le risorse della zona.

Con l’arrivo delle prime grandi navi da crociera previsto per l’inizio di maggio, Ravenna si prepara ad avviare ufficialmente la stagione crocieristica 2026. Un passaggio strategico per il futuro turistico ed economico del territorio. Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna, che significato ha per Ravenna l’avvio della nuova stagione crocieristica? "Rappresenta un momento molto importante perché segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del nostro porto come hub turistico. Le crociere non sono solo numeri, ma opportunità per tutta la città: portano visitatori con una buona capacità di spesa e interessati a un’offerta culturale di qualità, esattamente il profilo che Ravenna è in grado di soddisfare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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