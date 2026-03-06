Hub commerciali opportunità da cogliere

Si è svolto all’Hotel Alla Rocca un incontro dedicato agli hub commerciali, con l’obiettivo di esplorare le opportunità offerte dal loro sviluppo per il commercio locale e il turismo. Durante l’evento sono stati presentati progetti e iniziative che mirano a valorizzare queste aree strategiche, coinvolgendo esercenti e operatori del settore. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del settore commerciale e turistico della zona.

Uno sguardo sul futuro del commercio locale e del turismo. Si è svolto all’Hotel Alla Rocca di Bazzano il convegno organizzato da Confcommercio Ascom Bologna sull’andamento del commercio e delle attività economiche in Valsamoggia e sui progetti di sviluppo economico e turistico in partenza quest’anno. Un convegno al quale hanno preso parte numerosi imprenditori del territorio, la sindaca Milena Zanna e la vicesindaca Federica Govoni per l’amministrazione Comunale e il team della Confcommercio di Bologna, tra cui il vicepresidente provinciale Medardo Montaguti. I principali temi oggetto del convegno sono stati la demografia delle imprese in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

