Cina il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada

Durante il Primo Maggio in Cina, le ricariche di veicoli a nuova energia effettuate nelle autostrade sono aumentate del 55,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati ufficiali indicano che il numero complessivo di ricariche in questa fase ha raggiunto un livello superiore rispetto al passato, evidenziando una crescita significativa nel settore delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In Cina, il volume delle ricariche di veicoli a nuova energia (NEV) in autostrada è aumentato del 55,6% su base annua nel primo dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, evidenziando un cambiamento profondo nelle modalità di viaggio, con i veicoli elettrici che sono diventati una scelta popolare per i tragitti a lunga percorrenza. I dati diffusi dall’Amministrazione nazionale per l’energia hanno mostrato che venerdì il volume delle ricariche di NEV in autostrada ha superato i 23 milioni di chilowattora. Le cifre si basano su un’analisi di 57.600 infrastrutture autostradali di ricarica, tutte incluse nella piattaforma nazionale per i servizi di monitoraggio di tali infrastrutture.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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