Dal 2019, la Cina ha aumentato le riserve di petrolio e sviluppato considerevolmente l’energia solare, anticipando possibili crisi energetiche. Questi interventi si sono verificati prima che si intensificassero le tensioni commerciali e politiche con gli Stati Uniti, in particolare durante il secondo mandato di un presidente statunitense. La strategia energetica del paese ha coinvolto misure volte a rafforzare l’autosufficienza e a diversificare le fonti di approvvigionamento.

Come per i dazi, anche per la crisi energetica. La Cina non si è fatta trovare impreparata al secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca e alle conseguenze delle sue politiche di rottura. E pur rimandendo il principale importatore al mondo di gas e petrolio, con i tre quarti del petrolio che consuma importati, ha dimostrato resilienza alle conseguenze della guerra in Medio Oriente che stanno mettendo in ginocchio i Paesi asiatici, come Vietnam e Filippine che il mese scorso hanno chiesto aiuto a Pechino. La strategia Il New York Times spiega come Pechino abbia aumentato le riserve di petrolio, e iniziato a sostituire dal 2019 il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cina pronta alla crisi energetica già dal 2019: aumentate le riserve di petrolio e boom energia solare

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Media, 'la Cina pronta a prorogare per aprile il ban alle esportazioni di carburanti'. In corso discussioni per la spedizione di volumi limitati #ANSAmotori #ANSA x.com