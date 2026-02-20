Roma | Via Salaria 7 giorni di lavori per ricariche elettriche

A Roma, i lavori su Via Salaria sono cominciati il 20 febbraio e dureranno fino al 28, causando disagi alla circolazione. La causa sono i lavori per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che prevedono la posa di cavi di alimentazione lungo la strada. Durante questo periodo, si registrano divieti di sosta e modifiche alle carreggiate, con l’obiettivo di migliorare la rete di ricarica nel quartiere. La fine dei lavori è prevista per la fine di febbraio.

Lavori su Via Salaria: Disagi e Nuove Infrastrutture per la Mobilità Elettrica a Roma. Via Salaria sarà interessata da modifiche alla circolazione e divieti di sosta tra il 20 e il 28 febbraio a causa di lavori per l’installazione di cavi di alimentazione destinati a colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Gli interventi, curati da Areti, riguardano un tratto strategico dell’arteria e mirano a supportare la crescente domanda di energia per la mobilità sostenibile nella capitale. Un’Arteria in Trasformazione: L’Evoluzione della Mobilità a Roma. La trasformazione di via Salaria, una delle principali arterie di collegamento tra Roma e l’hinterland, riflette un cambiamento più ampio nella strategia di mobilità urbana della città.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

