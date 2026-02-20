Roma | Via Salaria 7 giorni di lavori per ricariche elettriche

A Roma, i lavori su Via Salaria sono cominciati il 20 febbraio e dureranno fino al 28, causando disagi alla circolazione. La causa sono i lavori per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che prevedono la posa di cavi di alimentazione lungo la strada. Durante questo periodo, si registrano divieti di sosta e modifiche alle carreggiate, con l’obiettivo di migliorare la rete di ricarica nel quartiere. La fine dei lavori è prevista per la fine di febbraio.

Lavori su Via Salaria: Disagi e Nuove Infrastrutture per la Mobilità Elettrica a Roma. Via Salaria sarà interessata da modifiche alla circolazione e divieti di sosta tra il 20 e il 28 febbraio a causa di lavori per l’installazione di cavi di alimentazione destinati a colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Gli interventi, curati da Areti, riguardano un tratto strategico dell’arteria e mirano a supportare la crescente domanda di energia per la mobilità sostenibile nella capitale. Un’Arteria in Trasformazione: L’Evoluzione della Mobilità a Roma. La trasformazione di via Salaria, una delle principali arterie di collegamento tra Roma e l’hinterland, riflette un cambiamento più ampio nella strategia di mobilità urbana della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Premio ANGI 2025, Venneri (Qariqa): “Mettiamo l’intelligenza nelle ricariche elettriche, al centro c’è la persona” Leggi anche: Il bonus 2026 punta su ricariche, gpl e veicoli leggeri, escludendo le auto elettriche nuove Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse; Vendo Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Trend usata a Roma (codice 15589525); Traffico Roma del 17-02-2026 ore 11:30; Cosa fare gratis a Roma questa settimana. Nuova Bmw iX3 svelata all'House of Bmw di via Salaria a Roma3 di 22 foto Nuova Bmw iX3 svelata all 'House of Bmw di via Salaria a Roma - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 22 foto Nuova Bmw iX3 svelata all 'House of Bmw di via Salaria a Roma - RIPRODUZIONE ... ansa.it Via Salaria, lavori di scavo nei pressi dell'Aeroporto dell'Urbe direzione centro, con restringimento di carreggiata, dal 20 al 28 febbraio. Possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico Dal 20 al 28 febbraio, in Via Salaria all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe in - facebook.com facebook Via Salaria: da venerdì 20 al 28/02 lavori di scavo per posa cavo di alimentazione di colonnine elettriche di ricarica. Dal civico 905b al cv 687: riduzione ad una sola corsia, limite di velocità 30 km/h, deviazioni bus e divieti di sosta. Info ow.ly/Gaug50YhJ x.com