Ciclone Porro su Ranucci | La vera pista da seguire siluro sul caso Minetti

Un'inchiesta pubblicata dal Fatto quotidiano ha sollevato il caso della grazia a Nicole Minetti concessa dal capo dello Stato. Contestualmente, sono emerse indiscrezioni da Report che hanno evidenziato un possibile cortocircuito tra i diversi settori dell'informazione, della giustizia e della politica. Le notizie si sono susseguite, alimentando un dibattito pubblico sulle modalità e le tempistiche di alcuni interventi istituzionali. La vicenda ha attirato l'attenzione su alcuni aspetti delicati delle procedure e delle decisioni politiche recenti.

L'inchiesta del Fatto quotidiano che ha sollevato il caso della grazia a Nicole MInetti concessa dal capo dello Stato, le indiscrezioni di Report, il cortocircuito tra informazione, giustizia e politica. Se ne parla nella puntata di lunedì 4 maggio di Quarta Repubblica, su Rete 4. Nicola Porro in apertura di trasmissione parla dell'iter di affidamento del piccolo uruguayano intorno a cui gira la vicenda: "Uno potrebbe iniziare a parlare del caso del Minetti, che è un caso che non ha nulla più a che fare con la vita giudiziaria di questa ragazza che è stata condannata e che è stata graziata. Vedremo fino a quando. Uno potrebbe iniziare con delle belle suggestioni, pensando che ci siano delle fonti nostre che ci raccontano che in questo momento Nicole Minetti sta in un santuario in India a riflettere sulla bontà dello Spirito Santo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ciclone Porro su Ranucci: "La vera pista da seguire...", siluro sul caso Minetti Notizie correlate Ranucci sul caso Minetti: “Nordio era lì…” scoppia la polemicaSigfrido Ranucci ha lanciato un’accusa contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Minetti. Nordio contro Ranucci sul caso Minetti, causa civile per le dichiarazioni sul ranch in UruguayIl ministro della Giustizia Carlo Nordio si prepara ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro il giornalista Sigfrido Ranucci.