Ciclismo | Bozzola scatenato nel Memorial Daniele Tortoli

Nel mondo del ciclismo, un atleta ha dominato la gara nel Memorial Daniele Tortoli, svoltosi a Laterina Pergine Valdarno. La competizione si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da diverse regioni. La corsa si è conclusa con una vittoria netta, mentre i dettagli sugli altri piazzamenti sono stati comunicati dagli organizzatori. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 3 maggio 2026 – Dopo il successo di Roma nel Gran Premio della Liberazione, il ventiduenne piemontese della provincia di Novara Mirko Bozzola ha firmato un’altra gara importante e di prestigio come il XII° Memorial Daniele Tortoli svoltosi sulle assolate strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Montalto. Lo splendido atleta della S.C. Padovani ha compiuto un finale in crescendo dando spettacolo per andare a ricevere in solitaria gli applausi degli sportivi presenti alla gara nazionale per élite e under 23. Un finale quello del vincitore davvero spettacolare. Brillante la prestazione anche di Tessiore...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele Tortoli Notizie correlate Conto alla rovescia per la 12a edizione del Memorial Tortoli di ciclismoE' l'ora del memorial Daniele Tortoli a Montalto nel comune di Pergine-Laterina, corsa giunta alla 12esima edizione, riservata agli Under 23 ed... Montalto, torna il Memorial Tortoli: due giorni di ciclismo tra Elite e giovani promesseArezzo, 14 aprile 2026 – È stata presentata a Montalto la dodicesima edizione del Memorial Daniele Tortoli, appuntamento ormai centrale nel... Contenuti e approfondimenti Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele TortoliSeconda vittoria per il ventiduenne piemontese con arrivo a Montalto, frazione di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo ... lanazione.it Mirko Bozzola vince il 12° Memorial TortoliÈ stato Mirko Bozzola della Padovani Polo Cherry Bank a tagliare per primo il traguardo della 12esima edizione del Memorial Tortoli. A salire sul secondo gradino del podio è stato Tommaso Tessiore del ... teletruria.it