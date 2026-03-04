Ciclismo | la Coltano Grube vuole essere ancora protagonista

La squadra di ciclismo Coltano Grube si prepara a tornare in corsa con l’obiettivo di mantenere il ruolo di protagonista nel panorama giovanile toscano. La formazione ha annunciato le proprie ambizioni e si sta allenando intensamente per le prossime competizioni. La società ha confermato la partecipazione a diversi eventi in calendario durante la stagione 2026.

Coltano,4 marzo 2026 - È una delle meraviglie del ciclismo giovanile toscano. La Coltano Grube dopo una stagione 2025 straordinaria per i 28 successi ottenuti e 78 piazzamenti nella Top five dal secondo al quinto posto, prima società in campo nazionale tra gli esordienti del primo anno, torna a proporsi nella nuova stagione con tre formazioni. Un quartetto di allievi, sette esordienti e una quindicina di giovanissimi. Il presidente Ulisse Stefanucci parla di una stagione irripetibile riferendosi all'anno scorso: "Vincere quel numero di gare sarà difficilissimo, sarei felice se ne vincessimo la metà".