Vangelo del 9 marzo 2026 | Nessun profeta è bene accetto nella sua patria

Il Vangelo del 9 marzo 2026 riporta le parole: «Nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere su questo passo, che apre la giornata con un messaggio forte. La frase evidenzia come spesso le persone siano più restie ad ascoltare chi proviene dal loro stesso ambiente. La riflessione si concentra sulla sfida di ricevere ascolto e rispetto da chi ci conosce da vicino.

Meditiamo il Vangelo del 9 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi Gesù, mentre insegna nella sinagoga, rammenta a ognuno di noi una verità scomoda: "nessun profeta è accolto in patria". Coloro che ascoltano provano sdegno per le sue parole, al punto da decidere di scacciarlo. Questo mostra come molti rigettino la verità, se mette in discussione molte certezze. In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano...