Gli elenchi regionali per il ruolo saranno utilizzati se necessario dopo le assunzioni dei docenti da concorso PNRR3

Gli elenchi regionali per il ruolo saranno utilizzati, se necessario, dopo le assunzioni dei docenti provenienti dal concorso PNRR3. Durante un question time del 29 aprile, è stato chiesto se questi elenchi vengano attivati prima o dopo le assunzioni, dopo l'informativa al Ministero riguardo alle supplenze e ai ruoli da GPS sostegno prima fascia, presentata da un rappresentante di una sigla sindacale.

"Gli elenchi regionali vengono prima o dopo il PNRR3?" Questo uno dei quesiti posti durante il question time dello scorso 29 aprile, dopo l'informativa al Ministero su supplenze e ruoli da GPS sostegno prima fascia, da Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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