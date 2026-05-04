L'allenatore di una squadra di calcio ha commentato la vittoria del campionato, affermando che si tratta di un risultato che coinvolge anche i suoi predecessori e i giovani del settore. Ha aggiunto che la sua celebrazione personale consisteva semplicemente nel fumare una sigaretta nello spogliatoio dopo aver conquistato il titolo. La sua reazione è stata semplice e diretta, senza particolari enfasi o discorsi ufficiali.

Prima si è preso gli applausi della curva che acclamava il suo nome, poi è rientrato negli spogliatoi. Un gesto alla Mourinho. Per non rubare la scena ai suoi ragazzi, per provare a realizzare di essere diventato il 5° allenatore nella storia dell'Inter a vincere lo scudetto al suo primo anno sulla panchina nerazzurra. E magari pure per fumarsi un paio di sigarette, che tanto rilassano Cristian Chivu dopo le partite: "Sì, scusate, ho soddisfatto un mio vizio." confessa il romeno. Chissà, però, se il tecnico dell'Inter ha davvero raggiunto la consapevolezza di aver vinto il campionato. "Ma nella storia dell'Inter c'ero già prima, qualcosa da giocatore ho vinto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Scudetto dei ragazzi e anche dei miei predecessori. La mia festa? Una sigaretta..."

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