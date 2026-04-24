L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria per 4-0 contro la Cremonese, affermando di non aver mai avuto dubbi sui propri giocatori. La partita si è conclusa con un risultato netto, e Conte ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il match, condividendo le sue impressioni sulla prestazione della squadra.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese per 4-0. Queste le sue dichiarazioni: “Non avevo dubbi sulla risposta della squadra, contro la Lazio non abbiamo centrato la porta. Niente è andato nel verso giusto. Oggi c’era grande determinazione e voglia di rivalsa, dopo la Lazio erano arrivate anche troppe critiche eccessive per una squadra che ha vinto il campionato e la Supercoppa e è comunque al secondo posto nonostante ancora oggi manchino quattro giocatori come Di Lorenzo, NeresLukaku e Vergara. La nostra stagione è stata difficilissima, stare lì è qualcosa di veramente importante. Non voglio portare a spasso nessuno, sappiamo il lavoro che c’è dietro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Napoli, Conte: “Non avevo dubbi dei miei ragazzi”

Conte: In questo momento non siamo squadra ! Conferenza stampa post Bologna-Napoli 2-0

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