Un ex calciatore che ha giocato sotto la guida di Mourinho ha recentemente dichiarato di aver ricevuto uno scudetto con l'Inter, affermando di non aver mai pensato di diventare allenatore. In un'intervista, ha parlato della sua carriera e del rapporto con il tecnico portoghese, paragonandolo a figure familiari. La sua esperienza nel calcio si è conclusa con questa vittoria e l'assenza di ambizioni future nel ruolo di allenatore.

2026-05-04 13:35:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: “A rbeloa e Chivu sono i miei figli. “Non sono solo miei ex giocatori, ma sono speciali”, riconosciuto José Mourinho nel periodo che precede l’affrontare il Real Madrid In Campioni. uno dei suoi figli sei fortunato. Cristian Chivu (Re?i?a, 1980) può vantarsi di essere uno dei cinque allenatori cosa ha ha vinto lo ‘scudetto’ Alla sua prima stagione in panchina Inter: si unisce Árpád Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71). e José Mourinho (2008-09). “Sono felice di poter vincere lo scudetto. Quando l’ho allenato non avrei mai pensato di diventare un allenatore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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