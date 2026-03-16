Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri, ha rilasciato dichiarazioni a Radio riguardo alle ambizioni dello staff tecnico del Milan, affermando che Allegri non ha mai considerato la possibilità di vincere lo Scudetto questa stagione. In un'altra puntata, Branchini ha anche criticato pubblicamente Leao, rivolgendogli una ramanzina. Le sue parole sono state riportate dai media e hanno fatto discutere tra tifosi e analisti.

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo Scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions League. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza". LEGGI ANCHE: Milan, Allegri sincero dopo la Lazio: “Scudetto? Focalizzarsi sulla Champions. Rischiamo di distruggere tutto” >>> Branchini, poi, ha commentato la situazione di Rafael Leao, attaccante che ieri sera, durante Lazio-Milan, è uscito dal campo tra le polemiche per la sostituzione. "Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Branchini: “Allegri non ha mai pensato di vincere lo Scudetto”. Poi la ramanzina a Leao

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