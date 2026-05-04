Chivu e il destino tricolore | dall’infortunio di Verona al primo scudetto da allenatore La rinascita

Un allenatore ha vissuto un percorso che lo ha portato dalla sfortuna di un infortunio durante una partita a Verona alla conquista del suo primo scudetto come tecnico. Dopo un inizio difficile, ha continuato a lavorare con impegno, ottenendo risultati che hanno portato la squadra a vincere il campionato nazionale. La sua carriera ha attraversato momenti complicati prima di arrivare a questa vittoria significativa nel calcio italiano.

di Alberto Petrosilli Chivu e lo scudetto nel destino: il percorso del tecnico, dall’infortunio di Verona alla gioia per il primo tricolore. L’ Inter di Cristian Chivu celebra il suo 21° scudetto nel 2026 attraverso una storia che sembra scritta dal destino. Il tecnico romeno, già eroe del Triplete nel 2010, ha conquistato il tricolore alla sua prima esperienza sulla panchina di un grande club, superando scetticismo e difficoltà. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu e il destino tricolore. La carriera di Chivu è segnata da momenti di profondo “reset”, a partire dal drammatico scontro del 6 gennaio 2010 a Verona. Dopo la frattura del cranio e un recupero difficile, segnato anche dagli effetti collaterali dei farmaci che ne avevano alterato il carattere, l’uomo Chivu ha saputo ricostruirsi con umiltà.🔗 Leggi su Internews24.com

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