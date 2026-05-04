Chiusure in autostrada in settimana | ecco dove

Nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, si svolgeranno lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura del tratto tra Napoli Centro Direzionale e Casoria, in direzione Roma. La chiusura sarà attiva dalle 22:00 alle 6:00. Questa interruzione si inserisce nelle operazioni di manutenzione programmate lungo l’autostrada, con l’obiettivo di eseguire interventi di ripristino del manto stradale.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Napoli Centro Direzionale e Casoria, verso Roma. Di conseguenza, l'area di servizio "Masseria est", situata nel suddetto.🔗 Leggi su Napolitoday.it A Group Home. A Secret Romance. A Harsh Look at Troubled Youth | Drama Movie Notizie correlate Chiusure in autostrada per lavori: ecco doveSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i... Leggi anche: Lavori in autostrada verso Trieste: ecco le chiusure e deviazioni ad aprile Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chiusure in autostrada in settimana: ecco dove; Lavori nelle gallerie dell'A26: tre notti di stop al traffico, i tratti chiusi e le date; Nuove chiusure notturne sull'autostrada A4: le vie alternative; A1, cantieri e deviazioni notturne: settimana di chiusure nel nodo modenese. Chiusure in autostrada in settimana: ecco doveSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Napoli Centro Direzionale ... napolitoday.it Autostrada chiusa al traffico (la notte) in direzione CataniaPer effettuare alcuni lavori di revamping agli impianti di areazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa verranno disposte delle chiusure al traffico esclusivamente in ora ... siracusanews.it Chiusure notturne su viale Togliatti, fino al 10 maggio. Deviazioni per il bus 451. Gli orari e le fermate alternative. https://canaledieci.it/2026/05/04/nuova-tramvia-togliatti-scavi-acea-e-modifiche-alla-viabilita-notturna/ - facebook.com facebook Dalle prime ore del 1° maggio previste chiusure e divieti di transito nell’intera zona di piazza San Giovanni Sospese le postazioni taxi #Linea3 #Linea16 #Linea51 #Linea81 #Linea85 #Linea87 #Linea360 #Linea590 #Linea792 deviate Dettagli x.com