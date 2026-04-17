Lavori in autostrada verso Trieste | ecco le chiusure e deviazioni ad aprile

Nei prossimi giorni, sulla parte triestina dell'autostrada A4 sono previsti lavori che comporteranno diverse chiusure e modifiche alla viabilità. In alcuni tratti, sarà necessario limitare la velocità a 40 chilometri orari e vietare il sorpasso per consentire l'avanzamento delle operazioni di manutenzione. Le modifiche alla circolazione sono state comunicate alle autorità e ai mezzi di trasporto interessati.

Lavori in programma, nei prossimi giorni, sulla parte triestina dell'A4. Sono previste alcune chiusure e per i cantieri a bordo strada sarà imposto, in alcuni tratti, un limite di 40 chilometri all'ora e un divieto di sorpasso. Ecco il dettaglio.Le chiusureDa mezzanotte del 22 aprile alle 2 del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Autostrada A14, lavori e chiusure nel tratto riminese: deviazioni e date dei cantieriSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, martedì 14, alle 6 di mercoledì... Chiusure in autostrada per lavori: ecco doveSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; Autostrada A14 completamente chiusa di notte nel tratto di Rimini: tutte le info e la viabilità alternativa; Raffica di chiusure notturne sulla A9: saranno 8 in una settimana; A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavori. Lavori in autostrada verso Trieste: ecco le chiusure e deviazioni ad aprileLe annuncia Anas, l'ente di gestione. Per i cantieri a bordo strada sarà imposto, in alcuni tratti, un limite di 40 chilometri all'ora e un divieto di sorpasso ... triesteprima.it Due notti di chiusura a tratti dell’autostrada A8 tra Varese e GallarateLe limitazioni sono rese necessarie dai lavori di riqualificazione delle barriere antirumore lungo l'arteria a scorrimento veloce ... varesenews.it Dismissione dell'ex centrale nucleare di Caorso, il punto sui lavori - facebook.com facebook «Lavori al porto di Molfetta con materiali scadenti, 250mila euro di danni»: a giudizio il Rup e due ingegneri x.com