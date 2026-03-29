Chiusure in autostrada per lavori | ecco dove

Nella notte tra il primo e il secondo aprile, sulla A1 Milano-Napoli, si svolgeranno lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura di alcune tratte. In particolare, dalle 22:00 alle 6:00, sarà interdetto il ramo di immissione sulla SP1Casoria in direzione Casoria per chi proviene da Napoli. I lavori sono programmati per garantire il ripristino della carreggiata.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla SP1Casoria, verso Casoria. In alternativa si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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