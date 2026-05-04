Chiusa la cucina della mensa dell’ospedale Goretti di Latina

La cucina della mensa dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata chiusa, secondo quanto comunicato, nell’ambito di una riorganizzazione del servizio. La decisione ha suscitato preoccupazione tra le persone impiegate nella gestione della mensa, che si trovano ora a dover affrontare una fase di incertezza sul loro futuro lavorativo. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le attività dell’ospedale e le ripercussioni sul personale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La riorganizzazione del servizio mensa dell’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina apre una fase di forte preoccupazione per decine di lavoratori. Secondo quanto comunicato da Innova S.p.A. alle organizzazioni sindacali, l’attività della cucina interna sarà chiusa e la produzione dei pasti verrà centralizzata presso il centro cottura di Pomezia a partire da oggi, 4 maggio 2026. La comunicazione di Innova ai sindacati. Nel corso dell’incontro dedicato al futuro del personale coinvolto, l’azienda titolare del servizio mensa presso il nosocomio di Latina ha illustrato la decisione di procedere alla chiusura della cucina dell’ospedale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Chiusa la cucina della mensa dell’ospedale Goretti di Latina Notizie correlate Latina, 50 visite gratuite per la salute della donna all’ospedale GorettiLatina, 1° maggio 2026 – Si è chiusa nella Asl di Latina una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti... Cucina dell’ospedale di Lanciano chiusa dai Nas, sopralluogo della Asl: gli interventi tecnici necessari per la riaperturaPercorsi rigorosamente separati per il personale, riorganizzazione delle aree di cottura e ripristino del “corridoio pulito” per lo smistamento del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Chiude la mensa del Goretti e servizio trasferito: A rischio decine di posti di lavoro; CHIUDE LA MENSA DEL SANTA MARIA GORETTI DI LATINA, L'ALLARME DEL SINDACATO: A RISCHIO POSTI DI LAVORO; Latina, mensa del Goretti verso la chiusura: decine di posti a rischio; Latina, 50 visite gratuite per la salute della donna all’ospedale Goretti. Latina, chiude la mensa del Goretti: pasti da Pomezia e lavoratori a rischioDecisione della società Innova: stop alla cucina dal 4 maggio. Il sindacato CLAS: Tagli alle ore e posti in bilico, serve tutela ... latinaoggi.eu CHIUDE LA MENSA DEL “SANTA MARIA GORETTI” DI LATINA, L’ALLARME DEL SINDACATO: A RISCHIO POSTI DI LAVORO - facebook.com facebook