Cucina dell’ospedale di Lanciano chiusa dai Nas sopralluogo della Asl | gli interventi tecnici necessari per la riapertura
La cucina dell’ospedale di Lanciano è stata chiusa dai Nas, che hanno effettuato un sopralluogo richiesto dalla Asl. Sono stati identificati interventi tecnici necessari per riaprire l’area, tra cui la creazione di percorsi separati per il personale, la riorganizzazione delle zone di cottura e il ripristino del cosiddetto “corridoio pulito” per la gestione del vitto.
Percorsi rigorosamente separati per il personale, riorganizzazione delle aree di cottura e ripristino del "corridoio pulito" per lo smistamento del vitto. Sono i passaggi tecnici vincolanti richiesti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti a Dussmann, la società che ha in appalto il servizio di.
