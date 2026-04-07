Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell' Artigianato

Alla Fortezza da Basso si tiene la 90ª edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato, che si svolgerà dal 25 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione è promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con varie istituzioni e associazioni di categoria. La mostra si tiene ogni anno e rappresenta un appuntamento internazionale dedicato all’artigianato. La struttura ospiterà esposizioni e eventi legati alle eccellenze artigianali.

La Mostra Internazionale dell'Artigianato torna alla Fortezza da Basso per la sua 90° edizione. La manifestazione promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, si svolgerà dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Nove decenni di esposizioni all'interno della fortezza rinascimentale progettata da Antonio da Sangallo, con una breve interruzione legata al dramma della Seconda guerra mondiale, per una mostra che si qualifica come la più longeva d'Italia e tra le più antiche d'Europa e che raccoglie ogni anno il meglio dell'artigianato artistico di tutto il mondo, dall'abbigliamento al design, dai complementi di arredo all'oreficeria, dall'oggettistica alla bellezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it MIDA 2026: 90 anni di artigianato alla Fortezza da Basso di FirenzeLa Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze compie novant’anni e la prossima edizione, promossa e organizzata da Firenze Fiera, con le... Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale... Temi più discussi: Alla Fortezza da Basso torna la Florence Biennale; Lusso: entro il 2029, in Italia, sono attesi oltre 100 nuovi hotel di alta gamma; La Toscana punto di riferimento per il turismo luxury: a ottobre arriva AURA; La Toscana diventa capitale del turismo di lusso: presentato AURA, il nuovo grande evento internazionale per il segmento luxury. Firenze, la ruota panoramica torna dopo anni alla Fortezza da BassoFirenze, 20 ottobre 2025 - La ruota panoramica torna dopo anni alla Fortezza da Basso. La giunta comunale ha approvato una delibera in cui individua l'area dei giardini, non interessata dai cantieri ... lanazione.it Believe. Dance to become: Danzainfiera torna alla Fortezza da BassoFirenze, 13 febbraio 2026 – Una formula magica. Unica in Italia, in Europa e nel mondo: Danzainfiera non è solo un brand, ma uno spazio umano fondato sulla fiducia nella formazione, il talento e la ... lanazione.it Presentata in Regione Toscana la manifestazione Aura, in programma dal 27 al 29 ottobre alla Fortezza da Basso - facebook.com facebook Dal 27 al 29 ottobre operatori da tutto il mondo si ritroveranno alla Fortezza da Basso di Firenze per scoprire le eccellenze del turismo luxury toscano e italiano dei COSTANZA BALDINI bit.ly/auraturismolux… x.com