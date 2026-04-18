Negli ultimi anni si registra un aumento delle procedure di chirurgia estetica, con una tendenza verso interventi meno invasivi e più naturali. I numeri indicano una crescita sia negli interventi tradizionali che nell’uso di filler e trattamenti non chirurgici. Questo spostamento si nota in diverse aree del corpo, dal seno al viso, dove si preferiscono soluzioni che migliorino l’aspetto senza tempi di recupero lunghi.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Più 'ritocchi', ma sempre più soft. La richiesta di interventi di chirurgia estetica cresce del 10% ogni anno a livello globale, ma si orienta verso procedure sempre meno invasive, in risposta a una domanda sempre più diffusa di risultati naturali, tempi di recupero più rapidi e maggiore sicurezza. Il quadro arriva dal XIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di chirurgia plastica estetica (Aicpe) - concluso a Roma nei giorni scorsi - con oltre 530 medici provenienti da tutta Italia che si sono confrontati su chirurgia del viso, chirurgia della mammella e trattamenti per il contorno corporeo. Per...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chirurgia estetica in crescita, ma è rivoluzione 'soft': i trend dal seno ai filler

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