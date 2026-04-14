Un' Europa una salute - Riflessioni filosofiche e prospettive mediche | un incontro a Palazzo de' Mayo
Giovedì 16 aprile alle 16 si terrà a Chieti, nella sala Capozucco di Palazzo de’ Mayo, un incontro dedicato al tema “Un’Europa, una salute”. L’evento si concentrerà su riflessioni filosofiche e prospettive mediche legate alla salute pubblica in Europa. La discussione coinvolgerà esperti provenienti da diversi ambiti e si concentrerà su temi legati alle sfide e alle strategie nel settore sanitario europeo.
Giovedì, 16 aprile, alle ore 16, nella sala Capozucco di Palazzo de’ Mayo, a Chieti, si terrà l’incontro sul tema “Un’Europa, una salute. Riflessioni filosofiche e prospettive mediche”, cui prenderanno parte il professor Massimo Cacciari e il rettore dell’Università degli studi “Gabriele.🔗 Leggi su Chietitoday.it
A Palazzo de' Mayo si celebra la Giornata mondiale della poesia con “VersiInComune”Il 21 marzo a Chieti un’intera giornata di incontri, letture e dialoghi culturali organizzata dal Comune di Chieti e dall’università “Gabriele...
Prime tesi di laurea a palazzo de’ Mayo: l'emozione della proclamazione tra le bellezze del centro storicoGiovedì 26 marzo l’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” ha ospitato le prime tesi di laurea a Palazzo de’ Mayo.