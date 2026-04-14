Un' Europa una salute - Riflessioni filosofiche e prospettive mediche | un incontro a Palazzo de' Mayo

Giovedì 16 aprile alle 16 si terrà a Chieti, nella sala Capozucco di Palazzo de’ Mayo, un incontro dedicato al tema “Un’Europa, una salute”. L’evento si concentrerà su riflessioni filosofiche e prospettive mediche legate alla salute pubblica in Europa. La discussione coinvolgerà esperti provenienti da diversi ambiti e si concentrerà su temi legati alle sfide e alle strategie nel settore sanitario europeo.