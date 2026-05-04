Il giornalista sportivo ha commentato il rendimento del Milan nel campionato, sottolineando come il Napoli abbia osservato un Milan in difficoltà, descritto come in fase di evidente decadimento. La sua analisi si concentra sul percorso della squadra rossonera sotto la guida di Allegri, evidenziando le criticità e le flessioni recenti. La riflessione si basa su dati e partite recenti, senza inserire giudizi personali o interpretazioni.

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Campania 21 con il suo solito editoriale. Chiariello ha voluto analizzare il campionato e il camino delle varie big. Il giornalista si è voluto soffermare, in modo molto particolare, sul Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha voluto commentare il calo drastico dei rossoneri, sottolineando anche come la classifica sia cambiata nel corso delle ultime settimane: "Il Napoli si è messo sul divano e ha scoperto che il Milan è letteralmente franato. Il lavoro di Allegri, che era stato magnificato in ogni forma, in ogni salsa, in ogni...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiariello analizza i rossoneri: “Il Napoli ha scoperto un Milan letteralmente franato”

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