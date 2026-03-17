Ordine analizza | Quando il Milan ha provato ad esporsi è finito fuori strada Gara col Napoli decisiva

Il giornalista Franco Ordine commenta la recente partita del Milan, sottolineando come la squadra abbia tentato di esporsi in campo, ma abbia finito per commettere errori che hanno compromesso il risultato. La gara contro il Napoli è considerata decisiva per il proseguimento del campionato. Dopo la sconfitta contro la Lazio di domenica, si analizzano le azioni e le decisioni della formazione rossonera.

La grande gioia nel derby vinto si è trasformata nel giro di una settimana in amara tristezza. Dopo la vittoria contro l'Inter, era lecito aspettarsi che il Diavolo sfruttasse l'onda positiva per avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri primi, ma questo non è successo e il Diavolo ha perso 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questo è uno dei temi su cui si è espresso il noto giornalista Franco Ordine nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport'. Ecco un estratto: "La seconda lezione che il Milan si porta dietro dal malinconico esito della sfida con la Lazio è che questo gruppo squadra - al netto dell’assenza di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine analizza: “Quando il Milan ha provato ad esporsi è finito fuori strada. Gara col Napoli decisiva” Articoli correlati Leggi anche: Chi ha sparato a Tommaso in Mare Fuori 6, perché Carmela ha provato ad ucciderlo ? Ordine analizza il Milan: “Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce maggiormente …”Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la 'griffe' di Massimiliano Allegri sul Milan di questa stagione analizzando alcuni punti importanti. Tutti gli aggiornamenti su Ordine analizza Temi più discussi: Trump, ordine mondiale e crisi della cooperazione: l’analisi di Domenico Esposito (La Qualità della Vita); Emergenza e cure palliative: OPI Siena analizza il modello dell’Asl TSE; Ordine: Tifo Lazio indemoniato, il Milan cade. A dispetto delle crisi di nervi, l’Inter…. Milan, Ordine punta il dito contro quella scelta di Allegri: «La riconoscenza può condurre a qualche errore di valutazione!». A cosa si è riferitoMilan, Franco Ordine ha commentato così la sconfitta dei rossoneri all’Olimpico contro la Lazio. Le sue dichiarazioni Sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine analizza con la consueta luc ... calcionews24.com Ordine: Dopo 7 mesi di Allegri, miglioramenti del Milan chiari anche ai suoi critici più accanitiNel suo editoriale odierno per il Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine analizza la situazione di classifica del Milan di mister Allegri. Questo un estratto della sua analisi: Resistono ... tuttomercatoweb.com Il presidente dell'Ordine analizza il "peccato originale" del cantiere: «Senza quel vincolo siamo rientrati in una brutta statistica italiana» - facebook.com facebook