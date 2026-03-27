In vista della partita tra Napoli e Milan, Mimmo Malfitano ha commentato su Radio Marte che l’arrivo di Rabiot ha avuto un impatto sulla squadra rossonera. Ha inoltre sottolineato che il calendario del Milan risulta più favorevole rispetto a quello del Napoli, rendendo più agevoli le prossime sfide per i rossoneri.

Mimmo Malfitano, storico giornalista al seguito del Napoli per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del prossimo big-match di Serie A tra gli azzurri di Conte e il Milan di Massimiliano Allegri. Non solo, la penna ha poi commentato la lotta Scudetto che vede impegnate le prime tre squadre al vertice. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Radio Marte'. "Il Milan è una squadra molto forte ma le manca un attaccante di ruolo. McTominay nel Napoli ha avuto un impatto straordinario anche a livello realizzativo, Rabiot ha cambiato il gioco del Milan in modo sostanziale. Però segna molto di meno. Non ho sensazioni pessimistiche sullo scudetto per il Napoli, ma sarà tutto più chiaro tra due settimane, dopo lo scontro col Milan e il match tra Inter e Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, Malfitano: “Rabiot ha cambiato i rossoneri. Calendario del Diavolo più agevole”

Articoli correlati

Milan Inter, Pio Esposito alla prova del… Diavolo! E ai rossoneri ha già segnato nelle giovanili…di Redazione Inter News 24Milan Inter, Pio Esposito si prepara alla grande sfida del derby: intanto i rossoneri li ha già colpiti nelle giovanili…...

Pagelle Cagliari-Milan, i voti di Gazzetta: “Rabiot leader vero. Ha cambiato il Milan”Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026.

Tutto quello che riguarda Verso Napoli Milan Malfitano Rabiot ha...

Temi più discussi: Per Antonio è molto più che un alibi. Panucci difende Conte: cosa ha detto per Napoli-Milan; Malfitano confronta: Rabiot ha cambiato il gioco del Milan, ma segna molto di meno di McTominay; Scudetto, Malfitano: Occhio al Milan, ha calendario più facile di Inter e Napoli; Malfitano: Napoli, guai a sottovalutare il Milan! Ma i 7 punti dell'Inter non sono incolmabili.

Scudetto, Malfitano: Occhio al Milan, ha calendario più facile di Inter e NapoliLa classifica si è accorciata, il +7 dell’Inter non è un divario incolmabile, considerando come stanno i nerazzurri. Motivi per cui il Napoli può vincere lo ... tuttonapoli.net

Malfitano: Napoli, guai a sottovalutare il Milan! Il +7 dell’Inter non è incolmabileIl giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato i prossimi impegni del Napoli ... tuttonapoli.net

CDS - Napoli-Milan, il Maradona viaggia verso l'ennesimo sold out della stagione ift.tt/rBqsbSw x.com

Verso Napoli-Milan, Allegri sorride a metà: Loftus Cheek verso la convocazione, ma restano in dubbio due giocatori Speriamo di recuperare tutti Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook