Dinamica live atelier | la microfibra dinamica diventa materia viva durante il Fuorisalone 2026

Durante la Milano Design Week 2026, Miko srl ha presentato Dinamica Live Atelier, un progetto che integra la microfibra Dinamica® nella manifestazione attraverso diverse lavorazioni artigianali. L’azienda italiana specializzata in materiali innovativi ha reso visibile il processo di trasformazione del suo prodotto durante l’evento, coinvolgendo diverse location della fiera. La iniziativa ha mostrato come la microfibra venga manipolata e modellata in modo artigianale, rendendo il materiale parte della scena digitale e fisica della manifestazione.

In occasione della Milano Design Week 2026, Miko srl (dinamicasuede.com), azienda italiana produttrice dell’innovativa microfibra Dinamica®, presenta Dinamica Live Atelier, un progetto diffuso che porta il materiale all’interno della manifestazione attraverso una serie di lavorazioni artigianali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ragusa, giovane ucciso da auto durante controllo: indagini per accertare dinamica e cause dell’impatto fatale.Ragusa – Un giovane di 20 anni, Ignazio Cortese, è morto questo martedì 18 febbraio 2026 in un incidente stradale avvenuto a Ragusa. FC 26 PRO LIVE: La Promo Dinamica Legata agli Esports – Upgrade e TrackerCon l’inizio della stagione competitiva su FC 26, arriva una novità per i fan di Ultimate Team: i giocatori dinamici di FC Pro Live.