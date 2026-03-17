Fedez annuncia a Chiara Ferragni di aspettare il terzo figlio, suscitando reazioni diverse. La coppia conferma la notizia attraverso i social, attirando l’attenzione dei media. Nel frattempo, si diffondono voci su un presunto gossip riguardante Giorgia Meloni. La notizia si diffonde rapidamente e genera discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dopo mesi di discrezione e vite private tenute lontane dai riflettori, torna a far parlare il mondo dei Ferragnez con una notizia destinata a scuotere il gossip: tra nuovi equilibri familiari e scenari inaspettati, il presente dei protagonisti si intreccia con sviluppi che nessuno avrebbe immaginato fino a poco tempo fa. Fedez diventa papà per la terza volta: la reazione di Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni, Fedez sarebbe in procinto di diventare padre per la terza volta insieme alla compagna Giulia Honegger. La notizia, diffusa da un noto settimanale, parla di una gravidanza già confermata e condivisa con la cerchia più intima, tra cui anche l’ex moglie Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fedez comunica a Chiara Ferragni che aspetta il terzo figlio, la reazione di lei e il gossip su Giorgia Meloni

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