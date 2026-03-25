Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme | i Ferragnez si sono riuniti con loro anche la fidanzata incinta del rapper

Da donnapop.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez e Chiara Ferragni si sono riuniti di nuovo dopo mesi di distanza e cambiamenti personali. Con loro era presente anche la fidanzata incinta del rapper. La coppia ha condiviso un momento insieme, segnando una riunione dopo un periodo di assenza. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social dei protagonisti.

Dopo mesi segnati da distanza e cambiamenti personali, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a incontrarsi in un clima decisamente più disteso. Un momento che ha attirato l’attenzione non solo per la presenza degli ex coniugi, ma anche per i nuovi equilibri sentimentali che si stanno delineando nelle loro vite, tra relazioni ufficiali e importanti novità familiari. Fedez e Chiara Ferragni insieme per un’occasione importante. L’incontro è avvenuto in occasione dell’ ottavo compleanno di Leone, il primogenito della coppia, festeggiato il 19 marzo. Un evento speciale che ha riunito entrambi i genitori, ma anche la nuova compagna del rapper, Giulia Honegger, presente alla festa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

fedez e chiara ferragni di nuovo insieme i ferragnez si sono riuniti con loro anche la fidanzata incinta del rapper
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