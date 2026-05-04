Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, sono state chiamate nuovamente a testimoniare nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, considerando il loro coinvolgimento passato e il legame con il caso. Attualmente, le due sono note per le loro attività e per il legame con Chiara Poggi, la vittima della vicenda giudiziaria.

Ha suscitato molto clamore la notizia che le gemelle Cappa, Paola e Stefania, torneranno a essere ascoltate nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Le due, insieme a Marco Poggi, sono state convocate come persone informate sui fatti e saranno sentite mentre l’indagine si avvia verso le fasi conclusive. Le due, note come “Gemelle K”, sono le cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco. Figlie di Mariarosa Poggi, sorella del padre della vittima Giuseppe Poggi, sono quindi parenti di primo grado della giovane. All’epoca dei fatti avevano 23 anni e vivevano nello stesso contesto della famiglia Poggi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono le gemelle Cappa: il legame con Chiara Poggi e cosa fanno oggi

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Delitto di Garlasco, anche le gemelle Cappa e Marco Poggi interrogatiIl 6 maggio sarà il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Stasi, Sempio e Chiara Poggi: i protagonisti del caso di Garlasco; Garlasco, le mosse di De Rensis dietro all'esposto. Gemelle K, borsa pesante e intimità Sempio-Marco Poggi; Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto, indagare sulla pista passionale; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi.

Chi sono le gemelle Cappa: il legame con Chiara Poggi e cosa fanno oggiConvocate come testimoni nella nuova indagine su Sempio, tornano sotto i riflettori del caso Garlasco le cugine di Chiara Poggi: ecco chi sono, il loro legame con la giovane e cosa fanno oggi ... ilgiornale.it

Stefania e Paola Cappa, chi sono le gemelle K cugine di Chiara Poggi e cosa fanno oggi: il fotomontaggio e la profezia del 2007Stefania Cappa e Paola Cappa, meglio conosciute come le gemelle K, sono le cugine di Chiara Poggi il cui nome ha cominciato ad essere pronunciato all'indomani del delitto ... leggo.it

La Stampa. . Accelera all’ultimo miglio l’indagine sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha convocato martedì 5 maggio per essere sentite le sorelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato, come a - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com