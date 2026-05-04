Ascanio Pacelli è figlio di genitori con origini nobiliari e prestigiose. I suoi genitori sono discendenti di un papa, il quale ha ricoperto il ruolo di pontefice con il nome di Eugenio Giuseppe Maria Pacelli. La famiglia di Pacelli vanta una lunga storia legata a figure di rilievo nel mondo ecclesiastico e aristocratico.

I genitori di Ascanio Pacelli hanno importanti origini nobiliari, essendo discendenti di Papa Pio XII, il pontefice Eugenio Giuseppe Maria Pacelli. Oggi l’opinionista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Dalle nozze di Maria Antonietta Campedelli e Filippo Pacelli, sono arrivati i figli Andrea ed Ascanio. Nelle vene della famiglia scorre sangue blu, poiché il ramo paterno affonda le sue origini in un importante prozio arrivato al soglio pontificio, Eugenio Giuseppe Maria Pacelli con il nome di Papa Pio XII. Le nobili origini dei Pacelli hanno avuto un peso notevole nella crescita di Ascanio, come la...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori nobili e importanti di Ascanio Pacelli

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