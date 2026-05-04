Una notte di ordinaria circolazione in Italia si è conclusa con un incidente grave, provocando la morte di due studentesse. L'incidente ha coinvolto un veicolo e si è verificato in prossimità di un'area universitaria. Le due giovani, entrambe iscritte a un corso di laurea, sono state trovate senza vita sul luogo dello scontro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Una notte di ordinaria circolazione si è trasformata in un episodio drammatico che ha scosso la città e il mondo universitario. A Forlì, un violento incidente stradale avvenuto lungo viale dell’Appennino ha causato la morte di due giovani studentesse e ha lasciato una terza ragazza in condizioni gravissime. Le vittime sono Caterina Romualdi, 22 anni, originaria di Santa Sofia, e Sirin Jaziri, 26 anni, residente a Ravenna. Le due amiche viaggiavano su una Renault Clio insieme a una terza studentessa, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. L’impatto si è verificato nella tarda serata di domenica, intorno alle 23:30, nei pressi del centro commerciale Ravaldino.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Atroce incidente in Italia, chi sono le studentesse morte. “Non è possibile…”

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