I premi Pulitzer 2026 sono stati assegnati nella notte, con il riconoscimento principale conferito al Washington Post per una serie di inchieste. L'attenzione si è concentrata su un'indagine riguardante le attività di un ex presidente, con dettagli pubblicati sui metodi e le scoperte della redazione. Altri premi sono stati distribuiti in diverse categorie, tra cui giornalismo investigativo, fotografia e saggistica.

Il premio più ambito è andato al Washington Post per una serie di inchieste su come Trump ha riorganizzato le agenzie federali degli Stati Uniti Sono stati assegnati oggi i premi Pulitzer del 2026, gli importanti premi americani famosi soprattutto per il giornalismo ma che riguardano anche musica e letteratura. Il premio Pulitzer fu istituito da Joseph Pulitzer nel 1917 e l’assegnazione dei premi è ora gestita dalla Columbia University di New York. Le categorie premiate sono 22: 15 per il giornalismo e 7 per gli altri ambiti. Il premio più ambito è andato al Washington Post per una serie di inchieste sull’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump; il New York Times ha vinto tre premi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi ha vinto i premi Pulitzer 2026

Why did Smiljan Radi Clarke win the Pritzker Prize 2026

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grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il gioc x.com