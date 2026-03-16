Durante la 98ª cerimonia degli Oscar, svolta tra il 15 e il 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, il film

Alla 98ª cerimonia degli Academy Awards, tenutasi nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette su undici nomination, comprese quelle per il miglior film e la miglior regia. Sinners. I peccatori, che con sedici candidature aveva stabilito un record assoluto, si ferma a quattro premi. Terzo posto per Frankenstein di Guillermo del Toro, con tre riconoscimenti tutti tecnici. Per Anderson si tratta di una consacrazione storica: dopo quattordici nomination in carriera e nessuna statuetta, il regista californiano porta finalmente a casa i riconoscimenti più ambiti del cinema americano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non solo “Una battaglia dopo l’altra”: chi ha vinto agli Oscar 2026. Tutti i premi assegnati

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